В Індії створили новий сорт яблук: в чому його особливість

Індійський садівник Харіман Шарма, який займається вирощуванням яблук, вивів новий сорт фрукту, який називається HRMN 99.

Сорт HRMN 99 відрізняється стійкістю до високих температур. Ці яблука поширилися на райони Індії, де температура може сягати 40-45°C.

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Свій початок сорт бере ще з далекого 1998 року. Тоді Харіман виростив посадив яблуню у своєму дворі, а коли на другий рік саджанець був великим і здоровим, фермер зрозумів, що яблуня, яка виросла на висоті 1800 метрів над рівнем моря, є особливою. Саме ця яблуня стала "материнською" для його сорту.

Через 10 років цей сорт зацікавив Індійський фонд інновацій, і дослідження показали, що рослини HRMN-99, які мають вік 3-8 років, дають до 75 кг плодів на рослину в рік. За розмірами це яблуко більше в порівнянні з іншими сортами, з дуже м’якою, солодкою та соковитою м’якоттю.

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