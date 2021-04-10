Іноземці вважають український горіх дуже смачним: що важливо для експортерів

Український горіх починає здобувати популярність на світових виставках. Його смак відзначили представники з всіх континентів.

Представники Америки, Європи та Азії на світових виставках заговорили про смак українського горіха. Як зазначив керівник Київської обласної організації Української горіхової асоціації Олег Коровкін, український продукт ще не має вражаючих розмірів, але його смак відзначають усі.

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Раніше у нас горіховий сорт як бренд ніхто не просував. А зараз іноземці, Америка, Європа, Азія, заговорили про "український горіх", тому що у нього високі смакові якості. На світовій виставці в Дубаї торік я скуштував китайський горіх — ніби жуєш якусь масу без смаку. Проте розміри горіхів гідні поваги, – сказав він.

Минулого року ціна на горіх була 150–170 гривень/кілограм. Наші й європейські переробники вже відмовляються від "метелика", але його охоче купує Туреччина та країни Азії.

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