Новий вірусологічний комплекс забезпечить сертифікований посівний матеріал.

Інститут садівництва розпочав будівництво вірусологічного комплексу, повідомляє НААН.

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Повідомляється, що новий комплекс забезпечить українських садівників сертифікованим посівним матеріалом.

Будівництво має завершитись у наступному році, але на повну потужність комплекс запрацює з 2025 року. Він буде виробляти садивний матеріал, який направлятиметься в базові господарства, перш за все, мережі Інституту садівництва. Звідти базовий садибний матеріал буде передаватися у виробничі розсадники, далі саджанці надходитимуть до саду.

Крім того, науковці працюють і над питанням забезпечення сучасних технологій, аби забезпечити якісними саджанцями домашні та дачні господарства.