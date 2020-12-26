Новый вирусологический комплекс обеспечит сертифицированный посевной материал.

Институт садоводства начал строительство вирусологического комплекса, сообщает НААН.

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Сообщается, что новый комплекс обеспечит украинских садоводов сертифицированным посевным материалом.

Строительство должно завершиться в следующем году, но на полную мощность комплекс заработает с 2025 года. Он будет производить посадочный материал, который будет направляться в базовые хозяйства, прежде всего, сети Института садоводства. Оттуда базовый усадебный материал будет передаваться в производственные питомники, дальше саженцы будут поступать в сад.

Кроме того, ученые работают и над вопросом обеспечения современных технологий, чтобы обеспечить качественными саженцами домашние и дачные хозяйства.