Количество волков в Испании растет, защитники природы радуются, фермеры бьют тревогу.

На сегодня в Испании число взрослых особей волков достигло 2 тысяч, что позволяет ученым говорить о стабильной популяции. Однако их радость совсем не разделяют испанские фермеры, так как в последнее время участились случаи нападения волков на домашних животных. Лишь за последние два месяца более 100 овец было зарезано хищниками в Бутраиго (в 60 километрах от Мадрида).

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Эксперт по изучению жизни волков и советник Министерства окружающей среды Испании Хуан Карлос Бланко объяснил активность хищников:

На той территории могут жить 2-3 стаи. А мы полагаем, что сейчас в районе Мадрида обитают около 6 стай. Волки очень умны и приспосабливаются к тем мерам, которые используют фермеры.

В Испании волки охраняются законом, а животноводам (если они несут убытки из-за атак хищников) выплачивается компенсация. Однако многих фермеров такая ситуация не устраивает, и они ведут против волков негласную "войну" – травят и отстреливают хищников, заводят бойцовских собак и устраивают охоту.

Согласно официальной статистике, с 2005 года в Испании было убито 130 волков. Но реальные цифры, уверяют зоологи, гораздо выше.

В украинских фермеров – проблемы иного рода. Об этом читайте в материале Агро24 "Украинское животноводство понесло убытки в 3 миллиарда гривен".