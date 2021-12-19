Історичний сорт: дослідники виростили нову картоплю
19 грудня 2021 , 15:25Читать новость на русском
Джерело:potatopro
На острові принца Едварда в Канаді вперше виростили картоплю. Новий сорт отримав назву "Red Fox".
Нова картопля увійшла в історію
"Red Fox" – це перша картопля, яку виростили на острові принца Едварда. Сорт був виведений у рамках програми селекції Agriculture and Agri-Food Canada у Фредеріктоні.
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Права на сорт придбала картопляна рада Канади. "Red Fox" планують вивести на широкий комерційний ринок.
У даного сорту картоплі приваблива шкірка та дуже гарний потенціал урожайності. Ця картопля може рости у червоноземі та не потребує особливих умов.
На думку дослідників, це один з найбільш перспективних сортів останніх років, тому вони продовжать роботу над його вдосконаленням.