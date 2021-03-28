Канадський фермер навчив бізонів української мови

Канадські бізони навчилися відгукуватися на український клич фермера Тараса Казни. Відео в мережі стало вірусним.

Канадський фермер Тарас Казна навчив своїх бізонів реагувати на українську мову. Відео стало швидко поширюватися мережею.

Цікаво Українська свинина незабаром подешевшає

Сам фермер родом з України. Його батько був вчителем. Хлопець закінчив школу з відзнакою, після чого записався на корабель, що йшов досліджувати Антарктику.

Коли корабель перебував у Канаді, Тарас втік, взявши з собою лише вірші. Працював на нафтовидобувній вежі, але не переставав мріяти про свою землю. Згодом викупив старих бізонів, яких мали забити, і заснував ферму на 78 бізонів.

Спекотне літо в Україні може загрожувати врожаю. Більше про це читайте в матеріалі Агро 24