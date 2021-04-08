Картофелеводам выделили компенсации: на какие деньги рассчитывать
Украинские картофелеводы получили утешительные новости. Новая программа господдержки профессионального картофелеводства предусматривает частичную компенсацию стоимости семян, оборудование для доработки и строительства хранилищ.
Источник:Міністерство економіки
Программа картофелеводства вошла в перечень программ, какими Кабинет министров дополнил государственную поддержку сельхозпроизводителей на 2021.
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Финансовая поддержка развития отрасли картофелеводства предусмотрена в размере 60 миллионов гривен.
Деньги будут выделять на частичную компенсацию (до 50%) стоимости семян картофеля, оборудования для доработки и передреализацийнои подготовки картофеля, строительства объектов по хранению картофеля.
Также овощеводы могут рассчитывать на частичную компенсацию (до 50%) стоимости установки капельного орошения и техники и оборудования для оросительных систем.
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