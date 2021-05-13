Згідно досліджень британських науковців, занадто палкі любителі кави з роками можуть мати проблеми зі здоров'ям.

До речі Британці створили продукти, які "дозволяють їсти м’ясо, не вбиваючи його"

Зокрема, вони виявили виникнення таких захворювань як артропатія (вторинне ураження суглобів на тлі інших захворювань і патологічних станів), остеоартрит (захворювання суглобів) і ожиріння (захворювання, пов’язане з наявністю надлишкового жиру в організмі).

За даними дослідників, вживання щодня понад 4-5 чашок кави збільшує проблеми із суглобами та викликає головні болі, стрибки артеріального тиску і збій в роботі печінки.

Науковці наголошують, що кава викликає залежність, тож варто контролювати споживання напою.

Вчені виявили здатність мух до навчання. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Мухи також здатні вчитися: науковці провели нове дослідження".