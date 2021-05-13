Согласно исследованиям британских ученых, слишком горячие любители кофе с годами могут иметь проблемы со здоровьем.

Кстати Британцы создали продукты, которые "позволяют есть мясо, не убивая его"

В частности, они обнаружили возникновения таких заболеваний как артропатия (вторичное поражение суставов на фоне других заболеваний и патологических состояний), остеоартрит (заболевания суставов) и ожирение (заболевание, связанное с наличием избыточного жира в организме).

По данным исследователей, употребление ежедневно более 4-5 чашек кофе увеличивает проблемы с суставами и вызывает головные боли, скачки артериального давления и сбой в работе печени.

Ученые отмечают, что кофе вызывает зависимость, поэтому следует контролировать потребление напитка.

Ученые обнаружили способность мух к обучению. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Мухи также способны учиться: ученые провели новое исследование".

аа