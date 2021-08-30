Кавунова криза: фермери змушені дешево віддавати врожай

В Україні цьогоріч – криза перевиробництва кавунів. Тому закупівельні ціни на них дуже низькі.

Головні причини перевиробництва – значне збільшення площ кавунів, гарний врожай та майже одночасне достигання всіх сортів та гібридів, вважає аграрна експертка – головна редакторка журналу "Плантатор" Юлія Коротич.

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У цілому ситуація доволі прогнозована, – каже вона. – Минулого року баштанники були в плюсі, деякі фермери називали 2020 рік найвдалішим за останні 5 – 10 років. Кавунів минулого сезону в Україні посіяли небагато, частина з них навесні загинула від посухи. Але посіви, що збереглися, дали гарний урожай. Водночас ціна на кавуни була доволі високою не тільки в нас, але й за кордоном. Відповідно, торік українські баштанники не тільки працювали з вітчизняними споживачами, але й активно експортували в Європу. Продукцію з поля забирали по 2,5 – 2,7 гривень за кілограм, і фермерів така ціна цілком влаштовувала.

Що трапилося цьогоріч?

Коротич вважає, що в Україні сталася класична криза перевиробництва.

Кавунів насіяли більше, адже фермерам хотілося заробити на культурі, що дала прибуток торік.

Опадів на Півдні було як ніколи багато, тому посіви дали щедрий урожай.

Через пізній посів і погодні особливості літа кавуни різних груп стиглості дозріли майже одночасно.

Які наслідки?

Закупівельні ціни на кавуни нині дуже низькі. Так, станом на 30 серпня у Херсонській області виробникам пропонують за кілограм кавунів відмінної якості з поля 50 – 60 копійок. Такої низької ціни не було вже 7 – 10 років.

Тим часом, у торгівельних мережах ціни на кавуни залишаються порівняно високими – від 4 до 10 гривень за кілограм. Це стримує продажі, і, відповідно, більше продукції залишається в полі.

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