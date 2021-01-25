Сорт огірків Олімп, створений недавно фахівцями дослідної станції "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва НААН, плодоносить 65 днів. За смаковими якостями він не поступається своєму "прабатьку" – Ніжинському сорту.

"На основі сорту Ніжинський місцевий на нашій станції створено ще декілька сортів, – розповіла науковий співробітник ДС "Маяк" Надія Птуха в коментарі Bilahata. – Це Ніжинський 23, Ніжинський дар, новий гібрид Сармат і Олімп. Останный майже не поступається Ніжинському місцевому, а по врожайності значно випереджає його. Олімп плодоносить 65 днів. Ці огірки майже не пошкоджуються хворобами, а за смаковими якостями отримали 5 балів, як Ніжинський".

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Селекціонери стверджують, що Олімп особливо цінний сорт у засолюванні.

Цінність ніжинського огірка полягає у смакових якостях, особливо в засоленому вигляді. Якщо його правильно засолити (обов’язково в жорсткій чи напівжорсткій воді) овоч залишається твердим, хрустким, з тоненькою шкірочкою. Властивості сорту обумовлюються, в першу чергу, ґрунтами, а також рецептами, які промислові засолювачі свого часу тримали в секреті, кажуть фахівці ДС "Маяк".

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