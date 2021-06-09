Kitchen Minis – це готові плодоносні компактні рослини перцю та помідорів. Кухонні міні-овочі можна поставити на сонячне підвіконня або стільницю, а потім збирати урожай в середньому впродовж 3-5 тижнів.

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Kitchen Minis нагадують рослини в горщиках, які продаються в супермаркетах. Інновацію створили у відповідь на підвищений інтерес споживачів до вирощених в домашніх умовах овочів.

Маленькі рослини не потребують окремої грядки або великого простору, що робить їх популярними серед усіх споживачів. Kitchen Minis мають фірмові ярлики, які містять всю інформацію про догляд за рослинами.

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