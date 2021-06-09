Kitchen Minis – это готовые плодоносящие компактные растения перца и помидоров. Кухонные мини-овощи можно поставить на солнечный подоконник или столешницу, а потом собирать урожай в среднем в течение 3-5 недель.

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Kitchen Minis напоминают растения в горшках, которые продаются в супермаркетах. Инновацию создали в ответ на повышенный интерес потребителей к выращенным в домашних условиях овощам.

Маленькие растения не нуждаются в отдельной грядке или большом пространстве, что делает их популярными среди всех потребителей. Kitchen Minis имеют фирменные ярлыки, содержащие всю информацию об уходе за растениями.

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