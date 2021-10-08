Коли краще зривати тепличні огірки: поради фермера

Багато українців вирощують огірки на власних господарствах. Але виростити овоч – це ще не кінець, адже час збору також відіграє важливу роль.

Фермер Олег Поліщук вирощує огірки в трьох теплицях на Рівненщині. Кожна з теплиць має площу в 5 соток.

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За його словами, продукцію краще збирати зранку та охолоджувати в льосі. Це дозволить запобігти "в'ялості" огірка.

Огірки зриваємо вранці, бо увечері плоди трохи прив’ялі. Коли на вулиці 20 °С тепла, то в теплиці – 40 °С . Хоча й відкриваєш фрамуги, але все одно сонце пече. А ми намагаємося продавати свіжу продукцію з хорошим товарним виглядом. Огірки зриваємо, кладемо в ящики і ставимо у звичайний льох, аби вони охололи,

– розповів фермер.

На ринок він везе продукцію о 14-й годині, та продає до вечора. В такому режимі фермер працює з березня до другої декади жовтня.

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