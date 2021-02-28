Если урожай озимых культур в Украине будет хорошим, то потребители смогут ожидать снижения цен.

Положительные прогнозы на урожай озимых культур могут спровоцировать снижение цен на зерновые культуры, а впоследствии и на мясо-молочную группу.

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Оценить рост цен на хлеб и все производные от зерновых можно лишь тогда, когда мы увидим, что нас ожидает после озимых. Если озимые будут хорошие, будет все более-менее стабильно, то цены на зерно пойдут вниз, потому что сегодня хозяйства придерживают зерно в надежде, что цена на него еще вырастет, и когда будет хороший прогноз на урожай 2021, то хозяйства начнут выбрасывать зерно . Тогда цена на него может стабилизироваться и даже снизиться, – пояснил директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

Если цена на зерновые начнет снижаться, то будет стабилизироваться и стоимость производных: мясных, молочных продуктов, а также яиц. Причиной этой связи является то, что 60% стоимости этой продукции приходится на комбикорм, а это те же зерновые культуры.

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