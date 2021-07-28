Коли подешевшають кавуни: прогноз

Через несприятливу погоду старт сезону баштанних культур дещо відклався. Втім, вже незабаром кавуни та інші баштанні подешевшають.

Вже цього тижня ціна баштанних культур почне суттєве зниження. Активний сезон розпочався 15 липня, тому з кожним днем ціна кавунів та динь почне падати.

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18 липня кавун з поля продавали по 8 гривень/кілограм, диню – по 10 гривень/кілограм. А вже 20 липня ціна на кавун становила вже 6,5 гривень/кілограм, а на диню – 4 гривні/кілограм. Така динаміка може дуже потішити покупців.

Ціни будуть коливатися до другої половини серпня. З 20 серпня на ринку з’явиться український кавун, який вирощували без поливу.

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