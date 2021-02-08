Коли Україна подасть воду в окупований Крим: заява міністра

Джерело:Радіо Свобода
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, за яких умов можливе відновлення водопостачання анексованого півострова.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, постачання води в Крим можливе лише за умови деокупації півострова.
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Буде деокупація – буде вода, – сказав Кулеба.
Зазначимо, що депутат Держдуми, колишній прокурор окупованого Криму Наталія Поклонська хоче звертатися в ООН через припинення подачі дніпровської води в Крим, але Дмитро Кулеба вважає ці спроби безперспективними.Раніше повідомлялося, що у 2021 році кримський півострів страждатиме від посухи. Ситуацію не врятують навіть рясні опади, адже вони не є стокоформуючими. Зараз щонайменше п’ять водосховищ Криму близькі до позначки "мертвий об'єм". Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Крим від цьогорічної посухи не врятують навіть рясні опади, – вчені".