Відповідальність, яка тепер буде діяти при незаконному перевезенні через кордон певних груп товарів тепер буде значно жорсткішою, ніж раніше.

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Закон №3513 запроваджує з 1 липня 2024 року кримінальну відповідальність за:

товарну контрабанду вартістю від 7,57 до 15,14 мільйонів гривень у вигляді штрафу від 170 до 425 тисяч гривень;

товарну контрабанду вартістю понад 15,14 мільйонів гривень – відповідальність від штрафу у 850 тисяч гривень до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.

Крім того, для підакцизних товарів будуть діяти окремі види відповідальності.

Так, щодо контрабанди підакцизних товарів:

вартістю від 1,136 до 2,271 мільйонів гривень діятиме санкція від 340 тисяч гривень штрафу до 6 років позбавлення волі;

вартістю понад 2,271 мільйонів гривень – від 1,275 мільйона гривень штрафу до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

ДМС поки не давали коментарів щодо деталей дії цих штрафів.

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