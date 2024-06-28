Відповідальність, яка тепер буде діяти при незаконному перевезенні через кордон певних груп товарів тепер буде значно жорсткішою, ніж раніше.
Читайте також Продовольчі війни вже незабаром: у світі почнеться боротьба за їжу та воду, – FT
Закон №3513 запроваджує з 1 липня 2024 року кримінальну відповідальність за:
- товарну контрабанду вартістю від 7,57 до 15,14 мільйонів гривень у вигляді штрафу від 170 до 425 тисяч гривень;
- товарну контрабанду вартістю понад 15,14 мільйонів гривень – відповідальність від штрафу у 850 тисяч гривень до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.
Крім того, для підакцизних товарів будуть діяти окремі види відповідальності.
Так, щодо контрабанди підакцизних товарів:
- вартістю від 1,136 до 2,271 мільйонів гривень діятиме санкція від 340 тисяч гривень штрафу до 6 років позбавлення волі;
- вартістю понад 2,271 мільйонів гривень – від 1,275 мільйона гривень штрафу до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
ДМС поки не давали коментарів щодо деталей дії цих штрафів.
Водіям вантажівок до 10 липня виїжджати з ЄС не обов'язково
Мінінфраструктура спростувала свою заяву про обов'язокове повернення вантажівок в Україну до 10 липня.
Водії можуть самостійно роздрукувати наліпку для переміщення в ЄС за кордоном.
- Замміністр наголосив, що до 10 липня потрібно мати на автомобілі наліпку та документи на вантаж.