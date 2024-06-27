Проблема продовольчого дефіциту частково штучна

Минулого тижня відбулась споживча конференція Redburn Atlantic and Rothschild. Виконавчий директор сінгапурського сільськогосподарського торгового дому Olam Agri Санні Вергезе попередив, що торгові бар'єри, встановлені урядами, які прагнуть зміцнити внутрішні запаси продовольства, посилили продовольчу інфляцію.

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Ми воювали багато воєн через нафту. Ми будемо вести більші війни за їжу та воду,

– наголосив Вергезе.

Великих трейдерів сільськогосподарської продукції, які отримали рекордні прибутки у 2022 році після вторгнення Росії в Україну та спричинили стрімке зростання цін на продукти харчування, звинувачують у посиленні інфляції через націнки, що збільшують прибутки. Підвищена інфляція була частково результатом державного втручання.

За словами Вергезе, поширення нетарифних торговельних бар'єрів у 2022 році у відповідь на війну створило перебільшений дисбаланс попиту та пропозиції. Він стверджує, що багатші країни накопичували надлишки стратегічних товарів, що призводило до перебільшеного попиту та зростання цін.

Індія, Китай, усі мають буферні запаси. Це тільки загострює глобальну проблему,

– підкреслив гендиректор Olam Agri.

Чому країни накопичують продовольство

Ціни на продукти харчування почали зростати після поширення Covid-19 і різко зросли після вторгнення Росії в Україну через заблокований експорт зерна та добрив. Це поглибило продовольчу небезпеку в бідніших країнах і призвело до того, що споживачі в усьому світі зіткнулися з кризою вартості життя.

На тлі зростання цін та зміни клімату, що перешкоджають сільськогосподарському виробництву в усьому світі, уряди все частіше вдаються до протекціоністської політики.

Це було абсолютно неправильним рішенням. Ви будете бачити це все більше і більше,

– розповідає трейдер.

Так, у 2022 році Індонезія заборонила експорт пальмової олії, щоб захистити місцевий ринок, а минулого року Індія ввела обмеження на експорт певних видів рису, намагаючись стримати зростання внутрішніх цін напередодні виборів, після того, як нестабільний мусон порушив виробництво.

Крім того, Вергезе нагадав про вплив зміни клімату на врожайність у світі. Він закликав керівників споживчої індустрії, в тому числі керівників Coca-Cola та Associated British Foods, "прокинутися" і вжити більше заходів для боротьби зі зміною клімату. На його думку, уряди повинні стягувати податок на викиди вуглецю. На його думку, люди зараз занадто вільно забруднюють природу.

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