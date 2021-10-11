Космічна ціна на сало, рекорд малини і експорт органіки з України: найважливіші агроновини тижня

В Україні суттєво здорожчав національний делікатес – сало. Свої цінові рекорди побила й вітчизняна малина. Тим часом, сирні продукти "витісняють" справжній сир… Ці та інші важливі новини сільського господарства – в огляді тижня Агро24 (4 – 10 жовтня).

За останній рік ціни на деякі продукти в Україні помітно зросли. І що особливо прикро для українців – одне з найбільших здорожчань продемонструвало сало. Якщо раніше воно було дешевшим за добірне м'ясо, то зараз майже зрівнялося з ним у ціні.

Скільки нині коштує сало і чому дорожчає? Читайте у матеріалі "Космічна ціна: сало в Україні подорожчало до рівня м'яса".

Зверніть увагу! Рекордний врожай при низькій врожайності: особливості українського аграрного виробництва

Малинові рекорди

Найближчим часом в Україні може виникнути дефіцит на малинове варення та джеми, які традиційно користувалися великим попитом. Все тому, що малина цьогоріч побила цінові рекорди і перестала бути привабливою для виробників солодощів.

Детальніше про це у новині Агро24 "Виробники джемів та варення відмовилися від малини: причини".

Українська органіка



Органічні продукти користуються попитом / Фото: Pixabay

Українські виробники органіки експортують більше як 80 видів товарів у понад 40 країн світу – це як сировина для переробки, так і вже готова продукція. При цьому в 2020 році обсяги експорту помітно знизилися порівняно з попереднім роком – з 228 тисяч тонн до 104 тисяч.

Яка ситуація з експортом агропродукції нині? Подробиці тут:

Сир чи сирний продукт?

Твердий сир – один із найулюбленіших продуктів українців. Але трапляються випадки, коли недобросовісні продавці продають споживачам сирний продукт. На смак він може нічим не відрізнятися від сиру та для нашого організму не несе жодної користі.

Тому важливо знати: "Сир чи сирний продукт: як легко відрізнити".

Дорогий соняшник



Соняшник цінять в Україні / Фото: Pixabay

Цього року фермери відвели під соняшник рекордну кількість площ та очікують хороший урожай – на 10 – 15% більший у порівнянні з минулорічним показником. Це дозволить наростити експорт соняшникової олії та шроту.

Але попри хороший урожай ціни на сировину пішли вгору вже на старті сезону. Чому так відбувається? Читайте у матеріалі Агро24 "Ріст ціни соняшника: відома причина".

Врожайний гібрид

Тим часом, департамент BASF Agricultural Solutions презентував українським аграріям новий гібрид соняшника ІНСАН 100. Це – п'ятий гібрид в портфоліо компанії, але перший для класичної системи вирощування.

Гібрид ІНСАН 100 має високу та стабільну врожайність, адаптований для вирощування в засушливих умовах. Поєднує в собі комплекс цінних ознак: ранню стиглість, швидкий початковий розвиток та олійність. Добре придатний для екстенсивної та середньоінтенсивної технології вирощування.

Детальна інформація про новий продукт та коментарі експертів – в аналітичній статті "BASF виводить на ринок перший гібрид соняшника традиційної системи вирощування".