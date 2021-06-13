За словами аналітика Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор", зараз площі під цукровим буряком не покривають навіть необхідного мінімуму.

Цікаво Сильний гравець і зірка: про нові гібриди озимого ріпаку під систему Clearfield

У 2020 році площі посівів цукрових буряків становили 209 тисяч гектарів, тоді як для задоволення потреб внутрішнього ринку у виробництві цукру необхідні посіви мінімум на 228-230 тисяч гектарів, – пояснив аналітик.

Площі посівів цукрового буряка в Україні зменшуються впродовж останніх 10 років, що вкрай негативно впливає на цукрову галузь.

Проте, на його думку, стимулювати агровиробників засівати більші площі цукрового буряка можуть і деякі запропоновані аграрними асоціаціями ініціативи. Наприклад, зниження ставки ПДВ на готову продукцію до 14%, в тому числі і на цукор. Це могло б сприяти збільшенню споживання цукру на внутрішньому ринку та збільшенню посівних площ.

Ціни на продукти в Україні продовжують рости. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Ціни в Україні: що подорожчало найбільше".