По словам аналитика Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрсахар", сейчас площади под сахарной свеклой не покрывают даже необходимого минимума.

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В 2020 году площади посевов сахарной свеклы составляли 209 тысяч гектаров, тогда как для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в производстве сахара необходимые посевы минимум на 228-230 тысяч гектаров, – пояснил аналитик.

Площади посевов сахарной свеклы в Украине уменьшаются на протяжении последних 10 лет, что крайне негативно влияет на сахарную отрасль.

Однако, по его мнению, стимулировать агропроизводителей засевать большие площади сахарной свеклы могут и некоторые предложенные аграрными ассоциациями инициативы. Например, снижение ставки НДС на готовую продукцию до 14%, в том числе и на сахар. Это могло бы способствовать увеличению потребления сахара на внутреннем рынке и увеличению посевных площадей.

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