Червень стане найпродуктивнішим місяцем

Аналітики прогнозують, що червень стане найпродуктивнішим місяцем для експорту, однак у липні-серпні показники можуть значно знизитися, оскільки ринок переходить на новий врожай. Про це говорили 25 червня 2024 року на аналітичному брифінгу кооперативу ПУСК, створеного у рамках Всеукраїнської аграрної ради.

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Світова кон'юнктура, за словами аналітиків, виявилася несприятливою для української кукурудзи. Хоча на ринку Італії вона все ще користується попитом, конкурентоспроможність знижується через цінову політику. Наприклад, аргентинська кукурудза продається за ціною 212 – 213 доларів за тонну на італійському ринку, що є приблизно таким же рівнем, як і українська.

Водночас в Іспанії аргентинська кукурудза коштує на кілька доларів дешевше, що робить її привабливішою для покупців. В таких умовах українські трейдери не поспішають продавати наявні запаси, адже їх обсяг є обмеженим,

– зазначили в департаменті ПУСК.

Також експерти зазначають, що ринок кукурудзи входить у міжсезоння, і найближчими тижнями варто очікувати стабілізації цін. У ПУСК прогнозують, що при наявності попиту умовні ціни на кукурудзу можуть коливатися в межах 172 – 174 доларів за тонну. В середньому ж на базисі СРТ ціна становитиме близько 170 доларів за тонну у найближчі тижні.

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