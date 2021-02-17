Не всі пекарні великих торгівельних мереж дотримуються технології виробництва хліба, що може нести небезпеку для здоров'я покупців.

Пекар Ігор Лаврешин розповів, що у великих торгівельних мережах не завжди дотримуються технологій виробництва хліба. Через недбалість працівників покупці можуть придбати продукт, заражений пліснявою і токсинами.

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Небезпечною може бути не так сама цвіль, як мікотоксини, які містяться в такому хлібі – продукти життєдіяльності цих грибів. Зрізати цвіль і вживати хліб не можна. Якщо ви бачите хоч найменшу колонію цвілі, такий продукт підлягає утилізації”, – переконаний пекар.

Лаврешин наголошує, що у випадку присутності на хлібі слідів тварин чи комах потрібно писати скарги та в жодному разі не вживати цей продукт.

З настанням тепла в неякісному хлібі може з’явитись картопляна хвороба. Для тривалого зберігання хліб варто заморожувати, а для коротших термінів необхідно використовувати щільно закритий посуд: стандартну дерев’яну хлібницю або алюмінієву каструлю. Стандартний термін зберігання хліба – до 7 днів.

Французький виробник створив унікальний хліб, який корисний для здоров'я. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Мультиволоконний хліб: в чому особливість унікального продукту".