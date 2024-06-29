Курятина здебільшого подорожчала

Згідно з даними моніторингу, за місяць, з травня по червень, вартість більшості видів курятини зросла. Тільки курячі стегна трохи подешевшали – з 111,19 гривень за кілограм до 103,00 гривень за кілограм.

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Інші види подорожчали:

Гомілки – з 79,03 гривень за кілограм до 84,45 гривень за кілограм,

Тушка – з 78,02 гривень за кілограм до 78,30 гривень за кілограм,

Філе – з 159,85 гривень за кілограм до 161,30 гривень за кілограм.

Свинина також дорожчає

Більшість позицій свинини також зросла у вартості. Ціни на цей вид м'яса за місяць змінилися так:

Грудинка – подорожчала із 165,68 гривень за кілограм до 171,05 гривень за кілограм,

Лопатка – подешевшала із 165,72 гривень за кілограм до 163,59 гривень за кілограм,

Ошийок – додав у ціні з 251,79 гривень за кілограм до 257,20 гривень за кілограм,

Подчеревок – став дешевшим, ціна знизилася з 163,80 гривень за кілограм до 159,63 гривень за кілограм,

Ребра – подешевшали з 173,51 гривень за кілограм до 172,97 гривень за кілограм,

Важливо Шашлик же додав до ціни рекордних 37 гривень – ціна зросла з 202,01 гривень за кілограм у травні до 239,90 гривень за кілограм у червні.

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