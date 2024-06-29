Курятина здебільшого подорожчала
Згідно з даними моніторингу, за місяць, з травня по червень, вартість більшості видів курятини зросла. Тільки курячі стегна трохи подешевшали – з 111,19 гривень за кілограм до 103,00 гривень за кілограм.
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Інші види подорожчали:
- Гомілки – з 79,03 гривень за кілограм до 84,45 гривень за кілограм,
- Тушка – з 78,02 гривень за кілограм до 78,30 гривень за кілограм,
- Філе – з 159,85 гривень за кілограм до 161,30 гривень за кілограм.
Свинина також дорожчає
Більшість позицій свинини також зросла у вартості. Ціни на цей вид м'яса за місяць змінилися так:
- Грудинка – подорожчала із 165,68 гривень за кілограм до 171,05 гривень за кілограм,
- Лопатка – подешевшала із 165,72 гривень за кілограм до 163,59 гривень за кілограм,
- Ошийок – додав у ціні з 251,79 гривень за кілограм до 257,20 гривень за кілограм,
- Подчеревок – став дешевшим, ціна знизилася з 163,80 гривень за кілограм до 159,63 гривень за кілограм,
- Ребра – подешевшали з 173,51 гривень за кілограм до 172,97 гривень за кілограм,
Важливо Шашлик же додав до ціни рекордних 37 гривень – ціна зросла з 202,01 гривень за кілограм у травні до 239,90 гривень за кілограм у червні.
Китай почав антидемпінгове розслідування щодо імпорту свинини з ЄС
- Міністерство торгівлі Китаю розпочало антидемпінгове розслідування щодо імпорту свинини з ЄС та зосередилось на Іспанії, Нідерландах та Данії.
- Китайське розслідування має відповісти на обмеження щодо імпорту китайських електрокарів у ЄС.
- Європейські виробники свинини сподіваються на безмитний експорт до Китаю під час розслідування, яке має завершитися до 2025 року.