Причини зростання експорту української "молочки"
На думку експертів, основною причиною збільшення експорту є суттєве зростання обсягів переробки. Воно супроводжується значно слабшим, ніж торік, зростанням внутрішніх продажів.
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Україна серед основних товарних позицій найбільше скоротила експорт вершкове масло та сирні продукти. Порівняно з травнем минулого року помітно зріс експорт спредів, казеїну та сухої сироватки.
Водночас у травні обсяги імпорту молочної продукції (вершкового масла, сичужного сиру, плавленого сиру) скоротилися. Всупереч прогнозам імпорт сиру перестав зростати. Це пояснюється підвищенням цін на молоко й молокопродукти в Європі, зокрема в Польщі, яка є основним постачальником цього продукту в Україну.
Крім того, аналітики прогнозують, що у червні експорт молочних продуктів ще більше зросте, а імпорт, очевидно, знизиться.
Експорт молочної продукції з України досяг півторарічного максимуму
- Раніше ми повідомляли, що експорт молочної продукції з України досяг півторарічного максимуму у травні.
- Україна скоротила обсяг зовнішньої торгівлі молокопродуктами до 37,1 млн доларів.
- У травні сальдо експорту-імпорту було позитивним: 0,2 млн доларів.