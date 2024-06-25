Причини зростання експорту української "молочки"

На думку експертів, основною причиною збільшення експорту є суттєве зростання обсягів переробки. Воно супроводжується значно слабшим, ніж торік, зростанням внутрішніх продажів.

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Україна серед основних товарних позицій найбільше скоротила експорт вершкове масло та сирні продукти. Порівняно з травнем минулого року помітно зріс експорт спредів, казеїну та сухої сироватки.

Водночас у травні обсяги імпорту молочної продукції (вершкового масла, сичужного сиру, плавленого сиру) скоротилися. Всупереч прогнозам імпорт сиру перестав зростати. Це пояснюється підвищенням цін на молоко й молокопродукти в Європі, зокрема в Польщі, яка є основним постачальником цього продукту в Україну.

Крім того, аналітики прогнозують, що у червні експорт молочних продуктів ще більше зросте, а імпорт, очевидно, знизиться.

Експорт молочної продукції з України досяг півторарічного максимуму