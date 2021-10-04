Курятина в Україні стрімко подорожчає: у всьому винен закон

Курятина є найдешевшим м'ясом, яке є дуже популярним серед покупців. Але нам варто приготуватися до його швидкого подорожчання.

Зараз кілограм курятини в середньому коштує 59 гривень/кілограм. За рік це м'ясо подорожчало на 29%.

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Виробники зазначають, що покупцям варто приготуватися до нового різкого подорожчання. Справа у нових податках: виробники курятини працювали за спрощеною системою, здебільшого сплачуючи лише податок на землю.

Закон №5600 вимагає у птахівників платити податки у повному обсязі. Це суттєво вплине на кінцеву ціну для споживача. Деякі виробники припинять діяльність, ще хтось піде "у тінь".

На скільки подорожчає курятина для покупців – наразі не повідомляється.

В Україні дорожчає не лише курятина. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24