Курятина і яйця подорожчали: де найвищі та найнижчі ціни
Джерело:Today.ua
В Україні продовжують рости ціни на м’ясо курей та курячі яйця. Причому в різних регіонах їхня вартість суттєво відрізняється.
На сьогодні ціни на курятину – порівняно із серпнем 2020 року – виросли на 21%. Найбільший злет стався за останній місяць – м’ясо курей подорожчало на 5% (за останній тиждень – на 2%).
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Скільки коштує курятина?
За даними Мінагрополітики, зараз середня вартість курятини в Україні складає 58,05 гривень за кілограм. По регіонам країни:
- Схід – 52 грн/кг
- Захід – 55
- Центр – 58,93
- Північ – 59,63
- Південь – 64,7
Південні області України перехопили першість щодо найвищої вартості у центральних областей, де в травні 2021 року найдорожчу курятину продавали в середньому за 57 гривень за кілограм.
Що буде з яйцями?
Яйця незабаром подорожчають / Фото Pixabay
Яйця в Україні на сьогодні коштують в середньому 28 гривень за десяток. Найдешевші – в західних областях (20), найдорожчі – у Києві і в центральних регіонах.
Невтішний прогноз: в кінці серпня очікується черговий стрибок вартості яєць. Причина – зростання цін на зернові культури, якими годують курей.
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