Магія світла на полях: нідерландський митець створив фантастичну інсталяцію

Нідерландський художник і дизайнер Даан Рузегаард перетворив поле цибулі-порею в різнокольорову світлову інсталяцію, світлини якої вмить розлетілися світом.

Джерело: Dezeen

Митець Даан Рузегаард створив дивовижну інсталяцію на полі цибулі-порей. Його площа становить 2 гектари, воно розташоване біля міста Лілестад.

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Над проєктом під назвою Grow працювали два роки. Його мета – підкреслити красу сільського господарства і поліпшити зростання агрокультур.

Установка випромінює синє, червоне і ультрафіолетове освітлення, яке позитивно впливає на зростання агрокультур і дозволяє відмовитися від хімікатів на 50%. Джерела світла переміщаються вгору і вниз, це дозволяє рівномірно розподіляти підсвічування по всьому полю.

Рузегаард переконаний, що його унікальний проект може мати далекосяжні наслідки для рослинництва в усьому світі.

Зазначимо, що Нідерланди вважаються другим експортером сільськогосподарської продукції в світі та відомі інноваціями в області екотехнологій.

Як писав Агро 24,