Малим фермерам збільшили фінансування і строк безвідсоткових кредитів

Кабінет міністрів України збільшив фінансування (до 1 мільйона гривень) і строк кредитування (до 10 років) для сімейних фермерських господарств.

Кабмін вніс зміни до постанови №1102 від 25 серпня 2004 року щодо надання безвідсоткових кредитів сімейним фермерським господарствам без набуття статусу юридичної особи, збільшивши фінансування і строк кредитування удвічі – до 1 мільйона гривень і до 10 років. У 2022 році на цю програму підтримки закладено суму в 100 мільйонів гривень з можливістю збільшення бюджету.

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Кредити малим фермерам

Після відкриття в Україні ринку землі безвідсоткові кредити для купівлі сільськогоспземель стали серйозною підтримкою для фермерських господарств без статусу юрособи. У таких фермерів здебільшого відсутня кредитна історія, що не дозволяє залучити кошти через банківські установи. Ці кредити будуть спрямовані на купівлю до 20 гектарів землі через Укрдержфонд.

Що визначає постанова Кабміну?

Зміни підходу до розподілу коштів між регіонами для надання фінансової підтримки на поворотній основі

Збільшити розмір фінансової підтримки до 1 мільйона гривень на одне фермерське господарство.

Сімейним фермерським господарствам без набуття статусу юридичної особи надати фінансову підтримку для придбання землі сільськогосподарського призначення.

Процедуру перерозподілу коштів, якщо фермерське господарство-переможець конкурсу відмовляється від фінансової підтримки або укласти договір неможливо.

Надання безповоротної фінансової підтримки фермерським господарствам через Укрдержфонд.

Важливо! Українські аграрії дешевше страхуватимуть врожай

Вважаю, що на рівні з запуском Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (який дозволить профінансувати аграріїв, що обробляють до 500 гектарів землі, на суму 24 мільярдів гривень) – ми сьогодні посилили ще один дуже важливий фінансовий інструмент для невеликих сімейних фермерських господарств.