Малим фермерам збільшили фінансування і строк безвідсоткових кредитів
Джерело:Мінагрополітики
Кабінет міністрів України збільшив фінансування (до 1 мільйона гривень) і строк кредитування (до 10 років) для сімейних фермерських господарств.
Кабмін вніс зміни до постанови №1102 від 25 серпня 2004 року щодо надання безвідсоткових кредитів сімейним фермерським господарствам без набуття статусу юридичної особи, збільшивши фінансування і строк кредитування удвічі – до 1 мільйона гривень і до 10 років. У 2022 році на цю програму підтримки закладено суму в 100 мільйонів гривень з можливістю збільшення бюджету.
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Кредити малим фермерам
Після відкриття в Україні ринку землі безвідсоткові кредити для купівлі сільськогоспземель стали серйозною підтримкою для фермерських господарств без статусу юрособи. У таких фермерів здебільшого відсутня кредитна історія, що не дозволяє залучити кошти через банківські установи. Ці кредити будуть спрямовані на купівлю до 20 гектарів землі через Укрдержфонд.
Що визначає постанова Кабміну?
- Зміни підходу до розподілу коштів між регіонами для надання фінансової підтримки на поворотній основі
- Збільшити розмір фінансової підтримки до 1 мільйона гривень на одне фермерське господарство.
- Сімейним фермерським господарствам без набуття статусу юридичної особи надати фінансову підтримку для придбання землі сільськогосподарського призначення.
- Процедуру перерозподілу коштів, якщо фермерське господарство-переможець конкурсу відмовляється від фінансової підтримки або укласти договір неможливо.
- Надання безповоротної фінансової підтримки фермерським господарствам через Укрдержфонд.
Важливо! Українські аграрії дешевше страхуватимуть врожайКоментар міністра агрополітики України Романа Лещенка:
Вважаю, що на рівні з запуском Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (який дозволить профінансувати аграріїв, що обробляють до 500 гектарів землі, на суму 24 мільярдів гривень) – ми сьогодні посилили ще один дуже важливий фінансовий інструмент для невеликих сімейних фермерських господарств.