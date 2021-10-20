Малина дивує ціною: ягода сильно здорожчала

Цього року поласувати купленою малиною може собі дозволити далеко не кожен. Ціна ягоди набрала великих обертів та не збирається зупинятися.

Цього року виробники малини продають ягоду по 60 гривень за кілограм. Натомість у містах її ціна може складати цілих 160 гривень. Вартість малини подекуди обігнала навіть лохину.

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Оскільки малина – дуже примхлива та швидко псується, велика частина продукції йде на експорт у замороженому вигляді. Минулого року вдалося встановити рекорд та експортувати 20 тисяч тонн ягоди, але є ймовірність, що цього року показник подвоїться.

Втім, причина такої можливості не у збільшенні площ чи родючості. Дорога ягода не по кишені для внутрішнього покупця, тому у виробників просто не залишається іншого виходу.

Раніше малину продавали за кордон по 4 євро за кілограм, а вже зараз ціна інколи сягає 6 євро.

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