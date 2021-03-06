Марнотратство у космічних масштабах: у світі щороку викидають 900 мільйонів тонн їжі
Дослідження показало, що людство викидає приблизно п'яту частину усією їжі.
Джерело:ВВС
ООН назвала індекс харчових відходів. Показник сягнув неймовірних розмірів – 17%, або ж понад 900 мільйонів тонн харчових продуктів на рік.
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Цікаво, що близько 60% цих відходів викидають люди зі своїх будинків, а не ресторани чи інші заклади.
У доповіді ООН зазначається, що проблема набагато серйозніша, ніж передбачалося раніше, адже цими відходами можна було б заповнити 23 мільйони 40-тонних вантажівок.
Раніше викидання харчів вважалося проблемою виключно багатих країн, але зараз дослідження показало, що ця проблема стосується всіх країн та регіонів.
ООН закликає уряди боротися з харчовими відходами і до 2030 року скоротити їх кількість, адже зайві відходи також впливають на стан біорізноманіття і забруднення світу. Крім того, надмірна їжа відповідальна за 8-10% викидів парникових газів.
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