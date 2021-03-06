Исследование показало, что человечество выбрасывает примерно пятую часть всей пищи.

ООН назвала индекс пищевых отходов. Показатель достиг невероятных размеров – 17%, или более 900 миллионов тонн пищевых продуктов в год.

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Интересно, что около 60% этих отходов выбрасывают люди из своих домов, а не рестораны или другие учреждения.

В докладе ООН отмечается, что проблема гораздо серьезнее, чем предполагалось ранее, ведь этими отходами можно было бы заполнить 23 миллиона 40-тонных грузовиков.

Ранее выбрасывание пищи считалось проблемой исключительно богатых стран, но сейчас исследование показало, что эта проблема касается всех стран и регионов.

ООН призывает правительства бороться с пищевыми отходами и к 2030 году сократить их количество, ведь лишние отходы также влияют на состояние биоразнообразия и загрязнения мира. Кроме того, обильная еда ответственна за 8-10% выбросов парниковых газов.

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