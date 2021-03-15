Масова загибель бичка в Азовському морі: вчені підозрюють паразитів

13-14 березня на узбережжі Азовського моря неподалік від Бердянська було виявлено багато мертвих бичків. Екологи кажуть, що причини смерті поки не встановлені.

Епіцентром загибелі риби стало село Новопетрівка, що неподалік Бердянська. Науковці кажуть, що мор бичка, через який він вмирає найчастіше, у даному випадку малоймовірний через холодну погоду.



Берег всіяний мертвою рибою / Фото Pro.berdiansk

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Однією з причин загибелі може бути захворювання риби – зараження паразитами міксоспоридіями, – пояснює завідувач відділом аквакультури Інституту рибного господарства і екології моря Петро Кулик. – Ця хвороба робить бичка вразливим і легко доступним для хижаків. Ситуацію вже намагаються вивчити вчені.

Щоб встановити точну причину загибелі риби, пляжі і воду в районі Бердянська також перевірять на токсичні речовини.



Бички загинули в один період / Фото Pro.berdiansk

Останніми роками масові загибелі бичка в Азовському морі ставалися досить регулярно. Особливо в літній період, коли у воді критично зменшувався вміст кисню.

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