Міністерство аграрної політики визначило пріоритети на 2021 рік

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко хоче збільшити держпдтримку розвитку зрошення, але проблемою може стати формування команди.

Джерело: Agronews

На думку Романа Лещенка, державна підтримка зрошення має стати головним завданням у 2021 році.

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Ми матимемо декілька програм, у тому числі і часткову компенсацію вартості обладнання для зрошення. Міністерство повинне об єднати зусилля аграріїв для вирішення проблеми нестачі вологи. Держава забезпечує подачу води, підтримку стану каналів і насосних станцій та дає можливість підключення, – пояснив міністр.

Також він сподівається на впровадження інституту агрострахування, оскільки фермери продовжують страждати від погіршення кліматичних умов, що призводить до втрат або загибелі врожаїв. Крім того, на порядку денному запуск вільного обігу земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року.

З 1 лютого геокадастр відкриває повні дані про земельні ділянки і всі охочі зможуть самостійно перевірити власність на земельну ділянку, коли і за скільки вона була продана, хто і коли скористався правом на безоплатну приватизацію тощо.

Найбільша проблема – це формування штату міністерства, адже зараз крім міністра туди входять лише архіваріус та прибиральниця.

Як писав Агро 24,