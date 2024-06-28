ЄС поки не планує вводити мита

За словами віцепрем'єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної, ця інформація, озвучена багатьма ЗМІ виявилася неправдою.

Урядовиця, яка наразі перебуває з робочим візитом у євроінституціях, наполягає, що ЄС не має подібних планів.

Жодних нових рішень щодо повернення мит на українські товари з боку ЄС на сьогодні не планується,
– заявила вона.

Квота на експорт українських яєць у ЄС майже вичерпалась

  • Україна вичерпала квоти на експорт до Європейського Союзу цукру, вівса та вичерпує на яйця.
  • Тарас Висоцький, виконувач обов'язків міністра аграрної політики, наголосив на вичерпанні квот та нових правилах торгівлі з ЄС.
  • Квоти встановлені на шість товарних груп: овес, кукурудзу, крупи, м'ясо птиці, яйця та цукор.
  • Квота на експорт м'яса птиці становить 137 тисяч тонн, а на кукурудзу – понад 11 мільйонів тонн.