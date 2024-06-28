ЄС поки не планує вводити мита

За словами віцепрем'єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної, ця інформація, озвучена багатьма ЗМІ виявилася неправдою.

Урядовиця, яка наразі перебуває з робочим візитом у євроінституціях, наполягає, що ЄС не має подібних планів.

Жодних нових рішень щодо повернення мит на українські товари з боку ЄС на сьогодні не планується,

– заявила вона.

Важливо! Відповідно, поширена Financial Times інформація про те, що вже з 28 червня ЄС має намір відновити мита на імпорт українського цукру та яєць, виявилася хибною.

Квота на експорт українських яєць у ЄС майже вичерпалась