Молода картопля: для кого вживати продукцію небажано

На ринки вже поступили перші партії молодої картоплі, яка є доволі популярною серед покупців. Але лікарі застерігають – вживати овоч можна не всім.

Як повідомляють лікарі, шкірка молодої картоплі містить багато корисних речовин. Тому якщо ви впевнені у виробнику – молоду картоплю краще готувати зі шкіркою.

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Продукцію, яка придбана на ринку, краще замочити на 30 хвилин у холодній воді. Такий спосіб допоможе значно зменшити кількість шкідливих речовин.

Також повідомляється, що вагітним та годуючим жінкам, а також людям, які мають серйозні форми діабету, зловживати молодою картоплею не варто.

Запаси овочів в Україні поступово вичерпуються. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24