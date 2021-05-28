Експерти сподіваються, що цього року Україні вдасться плавно перейти з продукції старого врожаю на нову.

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Зараз почали знижуватися запаси моркви та буряка, навіть відчувається невеликий дефіцит. Якщо в більшості господарств ці продукти закінчаться, то впродовж 2 тижнів до нового врожаю ціна на них зросте.

Запасів цибулі теж багато, тож в цьому сегменті ринку змін не передбачається. Запасів картоплі теж достатньо, а на ринок почала виходити молода продукція. З капустою ситуація аналогічна – запаси ще є, але дефіцит може виникнути літом, коли не буде свіжої продукції і вичерпаються старі залишки.

Ранкову каву можна замінити напоєм з кульбаби. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Ефективний замінник кави: неочікувані властивості кульбаби для здоров'я".