Молоко з лабораторії: сінгапурський стартап отримав шалене фінансування

Ринок альтернативних м'ясних та молочних продуктів активно розвивається. Винахідники знаходять нові способи створення білкових продуктів у лабораторних умовах.

Нові інвестиції

Стартап TurtleTree (Сінгапур) вирощує молоко у лабораторних умовах. Компанія залучила великі інвестиції для масштабування своєї роботи та виходу на глобальний ринок.

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В останньому раунді стартап залучив 30 мільйонів доларів. Загальний капітал TurtleTree наразі становить 40 мільйонів доларів.

Такі великі інвестиції стали одними з найбільших вкладень капіталу в клітинне сільське господарство Азії.

Окрім звичайного молока дослідники TurtleTree створюють грудне молоко. Вже у червні TurtleTree представить культивований людський лактоферин. Це компонент для підвищення імунітету, який використовують в дитячих молочних сумішах і традиційно отримують з коров’ячого молока.