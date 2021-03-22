"Турборежим": про морфологію на ріпаку та унікальний препарат Карамба® Турбо

Ріпак давно завоював популярність серед українських аграріїв – завдяки високій врожайності та рентабельності. В той же час, культура ця – досить вибаглива і потребує комплексного агротехнічного підходу.

Досвідчені аграрії знають: щоб ефективно використати біологічні особливості ріпаку і отримати максимальний врожай, необхідно застосовувати сучасні технології і чітко дотримуватися рекомендацій. В першу чергу, це стосується морфорегуляції, яка є одним з базових елементів вирощування цієї культури. Адже правильне формування структури рослини на ранньому етапі безпосередньо впливає на її врожайність.

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Морфорегуляція на ріпаку дуже важлива за нинішніх мінливих погодних умов, які не дозволяють "вирахувати" необхідну температуру та рівень вологи у ґрунті і спланувати оптимальні терміни посівної кампанії. Так, озимий ріпак має обов’язково увійти в зиму з оптимально сформованою точкою росту (не перерослою) та у потрібній фазі розвитку. Бо рослина може або перерости, або навпаки не встигне сформуватися і буде слаборозвиненою (наприклад, не матиме потужного кореня). Це впливає на запас цукрів та відповідно на зимостійкість, і втрати можуть становити до 100%, тобто ріпак просто не доживе до весни.

Аграрії повинні також не забувати про шкодочинні об’єкти, такі як хвороби, які завдають суттєві збитки. Тому важливо вчасно проводити захисні заходи, спрямовані на знищення джерел інфекції та підвищення стійкості рослин до збудників хвороб.

Зважаючи на такий широкий комплекс завдань, експерти BASF пропонують виробникам універсальний препарат Карамба® Турбо – перший морфорегулятор-фунгіцид на ріпаку, який робить можливим контроль росту ріпаку та накопичення енергії в рослинах, оскільки це необхідно для закладання максимального врожаю ще з осені.

Управління енергообміном для підвищення зимостійкості та врожайності ріпаку

Переваги препарату

формування потужної кореневої системи для неперевершеної зимостійкості та швидкого відновлення весняної вегетації

надійний захист від хвороб восени та навесні

просте та надійне застосування навіть за низьких температур

ідеальна будова рослини для покращення стійкості до вилягання та рівномірного цвітіння

рівномірне дозрівання стручків – мінімізація втрат під час збирання врожаю



Ефективність застосування Карамба® Турбо

Як Карамба® Турбо регулює ріст ріпаку?

До складу препарату входять дві діючі речовини:

мепікватхлорид потужно регулює ріст рослини, запобігаючи передчасному й надмірному росту посівів у висоту, та впливає на значне коренеутворення;

потужно регулює ріст рослини, запобігаючи передчасному й надмірному росту посівів у висоту, та впливає на значне коренеутворення; метконазол, окрім регуляції росту рослин, також ефективно контролює основні небезпечні хвороби (фомоз, альтернаріоз) та підвищує зимостійкість.

Порівняно з препаратами, які містять лише азол, Карамба® Турбо ефективніше регулює процес росту та забезпечує ідеальний габітус рослин із найменшою залежністю від погодних умов.

За яких погодних температур працює Карамба® Турбо?

Препарат можна застосовувати вже за температури +5 градусів. Це спрощує його використання і дає велику перевагу над традиційними фунгіцидами і ретардантами ріпаку, яким потрібна вища температура для роботи.

Яка фунгіцидна дія Карамба® Турбо?

Цей морфорегулятор-фунгіцид пригнічує біосинтез ергостеролу у клітинах грибів-патогенів. Завдяки нестачі ергостеролу гриб не може формувати клітинні мембрани. Як результат, ріст і подальше поширення гриба зупинено.

Спектри дії на ріпаку

Ріпак озимий

Восени – обприскування посівів у фазі 4-6 листків культури:

Запобігання переростанню культури та покращення перезимівлі

Навесні – обприскування посівів при висоті рослин 20-30 см:

Проти вилягання та для оптимізації габітусу

Ріпак ярий

Навесні – обприскування посівів при висоті рослин 20-30 см:

Проти хвороб, для покращення розвитку кореневої системи

Збільшення гілкування

Рівномірне цвітіння

Міцніше та коротше стебло



Карамба® Турбо / Інфографіка BASF

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