Через великі морози овоч подорожчав на понад 20%. На думку експертів, це явище навряд чи буде тривалим.

Від початку місяця морква виросла в ціні до 22% та продається по 3,5-6 гривень/кілограм. За словами аналітика київського гуртового ринку "Столичний" Івана Григоровича, це пов'язано з тим, що з настанням морозів та снігопадів пропозиція моркви із непристосованих сховищ зменшилася, повідомляє AgroTimes.

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Аналітик запевняє, що ціна, хоч і піднялася, але лише на рівень повернення витрат фермера на вирощування та зберігання. Про збільшення заробітку виробників мова не йде.

Також він переконаний, що зростання ціни не триватиме довго.

Це тимчасове підняття ціни, поки морози та снігопади заважають вивозити овочі. Як тільки дороги прочистять чи самі відтануть, ціна знизиться. Адже фермери розуміють, що моркву треба продавати, вона не залишиться в овочесховищах до пізньої весни, – сказав Григорович.

Як писав Агро24, незабаром зросте ціна на яблука.