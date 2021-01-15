Из-за больших морозов овощ подорожал более чем на 20%. По мнению экспертов, это явление вряд ли будет продолжительным.

С начала месяца морковь выросла в цене до 22% и продается по 3,5-6 гривен/килограмм. По словам аналитика киевского оптового рынка "Столичный" Ивана Григоровича, это связано с тем, что с наступлением морозов и снегопадов предложение моркови с неприспособленных хранилищ уменьшилось, сообщает AgroTimes.

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Аналитик уверяет, что цена, хоть и поднялась, но только на уровень возврата затрат фермера на выращивание и хранение. Об увеличении заработка производителей речь не идет.

Также он убежден, что рост цены не продлится долго.

Это временное поднятие цены, пока морозы и снегопады мешают вывозить овощи. Как только дороги прочистят или сами оттают, цена снизится. Ведь фермеры понимают, что морковь надо продавать, она не останется в овощехранилищах до поздней весны, – сказал Григорович.

Как писал Агро24, вскоре вырастет цена на яблоки.