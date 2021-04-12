Мороз знищує французькі виноградники

Останніми днями у Франції спостерігалися заморозки. Через це винороби втратили велику частину свого врожаю винограду. Для порятунку рослин вони змушені палити посеред виноградників багаття або обливати лозу водою.

Міністр сільського господарства Жюльєн Денорманді вже заявив, що оголосить сільськогосподарську катастрофу в країні. Сильні морози знищили бутони на виноградних лозах легендарних виноградників Бордо, Бургундії, Лангедоку і долини Рони.

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Представники сільського господарства говорять, що постраждали 90% виноградників в південній частині департаменту Еро. Це стосується також персикових дерев, нектарин та абрикос. У Бордо постраждали всі 65 виноробних районів. Там температура опускалась до -5°C.

Щоб врятувати врожай виноробам довелось запалювати посеред виноградників жаровні з парафіном. Ще одна тактика — палити тюки соломи. Частина фермерів облила лозу водою, щоб покрити пагони шаром льоду, який захистить рослини від морозу.

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