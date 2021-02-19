Україна знайшла для себе нову експортну нішу, яка вже демонструє дуже хороші результати.

Україні вдається розвивати експорт свіжого гарбуза. Основним місцем збуту є один з найвимогливіших ринків у світі – Велика Британія.

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Попри Брекзіт Україна наростила експорт гарбуза до острівної країни. У 2020 році вдалося встановити новий рекорд – майже 2 тисячі тонн. Показник перевищив попередній на 76%.

Поставки гарбуза з України не обмежуються Великобританією. У минулому році в 4 рази виріс експорт свіжого гарбуза в Румунію та склав 31% від загального показника. Також відбулася поставка свіжого гарбуза в ОАЕ, що дозволяє говорити про успішну взаємодію та великі перспективи цього напрямку.

У Молдову Україна експортувала 145 тонн гарбуза, у Болгарію – 112 тонн. Також одним із ключових напрямків є Нідерланди, які придбали 59 тонн цієї продукції.

Разом з тим, Україна стрімко знизила постачання зовнішніх ринків бараниною. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна обвалила експорт баранини".