Украина нашла для себя новую экспортную нишу, которая уже демонстрирует очень хорошие результаты.

Украине удается развивать экспорт свежей тыквы. Основным местом сбыта является один из самых требовательных рынков в мире – Великобритания.

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Несмотря на Брекзит Украина нарастила экспорт тыквы в островную страну. В 2020 году удалось установить новый рекорд – почти 2 тысячи тонн. Показатель превысил предыдущий на 76%.

Поставки тыквы из Украины не ограничиваются Великобританией. В прошлом году в 4 раза вырос экспорт свежей тыквы в Румынию и составил 31% от общего показателя. Также состоялась поставка свежей тыквы в ОАЭ, что позволяет говорить о успешном взаимодействии и больших перспективах этого направления.

В Молдову Украина экспортировала 145 тонн тыквы, в Болгарию – 112 тонн. Также одним из ключевых направлений являются Нидерланды, которые приобрели 59 тонн этой продукции.

Вместе с тем, Украина стремительно снизила поставки баранины на внешние рынки. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина обрушила экспорт баранины".