Україна обвалила експорт баранини
У січні 2021 року експорт української баранини та козлятини становив менше 2% від минулорічного показника за аналогічний період.
Джерело:Державна митна служба
Минулого місяця Україна експортувала лише 275 тонн баранини та козлятини. Це на 98,4% менше, аніж в аналогічний період минулого року.
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У грошовому еквіваленті показник впав на 97%. Загалом січневий експорт склав 1,9 мільйона доларів.
Трійка найбільших покупців української баранини виглядає так:
- Туреччина
- Греція
- Гонконг
Разом з тим повідомляється, що з початку 2021 року Україна не купувала баранину або козлятину за кордоном.
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