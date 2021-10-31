Кава – улюблений напій мільйонів людей по всьому світу. Виробники шукають усе нові способи, аби зробити смак напою ще більш насиченим та неповторним.

Компанія Cometeer створила "ідеальну каву". Дослідники за допомогою технології кріогенної консервації зробили напій, який можна приготувати менше ніж за хвилину.

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Одна порція – це заморожена шайба, в якій є 26 грамів продукту. Для того, щоб максимально зберегти смак, каву заморожують рідким азотом при температурі -321 градуси. У морозильній камері капсула може зберігатися до 18 місяців.

Шайби Cometeer – це миттєво заморожений кавовий екстракт. Завдяки цьому у напою немає гіркоти або надмірної кислинки.

Cometeer розробила п’ять типів кави відповідно до рівня обсмажування зерен. У переліку також є кава без кофеїну.

Приготування кави багато часу не займе – потрібно лише облити шайбу окропом, покласти її вміст у чашку та залити гарячою водою.

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