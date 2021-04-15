Найбільша перспектива: які ягоди завойовують популярність на ринку

Лохина впевнено втримує провідні позиції серед ягідних культур, і кількість плантацій з нею щороку збільшується. Також ця ягода доволі дорога, що є хорошою мотивацією для фермерів.

Конкуренцію лохині може скласти обліпиха. Вона поки що нова і не дуже популярна в комерційному вирощуванні, однак має неабиякі перспективи.

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Попит на лохину почав зростати у 2016 році. Втім, ця ягода потребує багато води та має свої секрети вирощування.

Натомість обліпиха, яка почала набирати популярності декілька років тому, менш вибаглива та легко піддається масштабуванню. На думку фермерів, в подальшому ринки лохини та обліпихи будуть лише зростати, адже позитивна динаміка триває вже декілька сезонів, а попит лише росте.

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