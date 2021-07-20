Найбільші в світі: в Україні виростили гігантські ягоди жимолості

Аграрні рекорди – це завжди цікаво, особливо, коли вписати своє ім'я в історію вдається українським аграріям та садівникам. Нещодавно їм підкорилася ще одна рекордна вершина.

Компанії "ФруТек" вдалося виростити найбільші ягоди жимолості у світі. Рекордним розміром потішив новий сорт канадійської селекції Бореал Б’юті, який посадили на експериментальній ділянці компанії у Вінницькій області.

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Вага найбільшої ягоди склала 6,57 грам – це найбільший показник у світі. Селекціонер сорту Роберт Борс був вражений результатом, адже в Канаді максимальна вага плодів ніколи не перевищувала 3,7 грама.

Найбільша ягода жимолості у світі / Фото "ФруТек"

У "ФруТек" зазначили, що Бореал Б’юті може похизуватися не лише великими розмірами, а й найкращою врожайністю з-поміж інших сортів. Цього року вдалося досягнути показника 3,5 кілограми з куща, що відповідає 12 тонн/гектар.

Оскільки повну продуктивність жимолость показує на 5 – 6 рік після посадки, то цілком ймовірно, що новий сорт покаже ще кращий результат.

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